U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Tanto da sistemare ma la strada è giusta»

News

Donati: «Tanto da sistemare ma la strada è giusta»

L’analisi del tecnico Massimo Donati al termine di Sampdoria-Modena, 1.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

25 Agosto 2025 Team
Ferrari: «C’è amarezza per il risultato, ora testa al Südtirol»

Ferrari: «C’è amarezza per il risultato, ora testa al Südtirol»

25 Agosto 2025 Team
Il Modena passa al “Ferraris”, Sampdoria sconfitta all’esordio

Il Modena passa al “Ferraris”, Sampdoria sconfitta all’esordio

25 Agosto 2025 Team