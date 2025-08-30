U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Donati per Südtirol-Samp

News

Sono ventiquattro i convocati di Donati per Südtirol-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domani, domenica, al “Druso” (ore 19.00) e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola.

altre news

Donati: «Südtirol difficile, Samp pronta alla sfida»

Donati: «Südtirol difficile, Samp pronta alla sfida»

30 Agosto 2025 Team
Nazionali: Cherubini e Pafundi convocati dall’Italia Under 21

Nazionali: Cherubini e Pafundi convocati dall’Italia Under 21

29 Agosto 2025 Team
Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

29 Agosto 2025 Team