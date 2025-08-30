Sono ventiquattro i convocati di Donati per Südtirol-Samp
News
Sono ventiquattro i convocati di Donati per Südtirol-Samp
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domani, domenica, al “Druso” (ore 19.00) e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.
Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola.