Sekulov a Villa Stuart: riuscito l’intervento al ginocchio

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di riparazione meniscale del ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Nikola Sekulov. L’operazione, della durata di circa 90 minuti, è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, alla presenza del medico sociale della Sampdoria Gian Maria Rosa che ha accompagnato il calciatore a Roma. L’attaccante blucerchiato resterà ricoverato presso Villa Stuart per il consueto decorso post-operatorio e per l’avvio del percorso riabilitativo che proseguirà successivamente a Genova.