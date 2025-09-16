U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Monza senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 3.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: –

Diffidati Sampdoria: –

