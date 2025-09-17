Partitella in famiglia al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Partitella in famiglia per la Sampdoria che prosegue a Bogliasco la preparazione alla trasferta di Monza, in programma sabato all'”U-Power Stadium” (ore 17.15). Dopo una prima fase di attivazione sul campo superiore del “Mugnaini”, Massimo Donati e staff hanno diviso il gruppo – rafforzato da alcuni Primavera – in due squadre che si sono affrontate in altrettanti tempi da 40 minuti ciascuno. Lorenzo Malanca ha interrotto anzitempo la seduta per un trauma al ginocchio sinistro. Per quanto riguarda i singoli, sessioni differenziate per Alex Ferrari e Nikolas Ioannou; terapie per Estanislau Pedrola. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino.