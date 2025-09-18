Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Monza, in programma sabato all'”U-Power Stadium” (ore 17.15). Sul campo superiore del “Mugnaini”, Massimo Donati e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema ad alta intensità alle quali ha preso parte anche Nikolas Ioannou. Sessione differenziata per Alex Ferrari; terapie per Estanislau Pedrola. Confermata per Lorenzo Malanca la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’intervento chirurgico verrà programmato nei prossimi giorni. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina.