Sono ventiquattro i convocati di Donati per Monza-Sampdoria
News
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta di Monza, in programma domani, sabato, all'”U-Power Stadium” (ore 17.15) e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.