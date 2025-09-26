U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Malanca: perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio sinistro

News

Malanca: perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio sinistro

L’U.C. Sampdoria informa che in data odierna il calciatore Lorenzo Malanca è stato sottoposto presso Villa Serena ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della società, è perfettamente riuscita.

altre news

Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

26 Settembre 2025 Team
Donati: «Io e la squadra determinati a uscire da questo momento»

Donati: «Io e la squadra determinati a uscire da questo momento»

26 Settembre 2025 Team
Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

25 Settembre 2025 Team