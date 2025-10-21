U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Frosinone senza squalificati

News

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 8.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Insigne (Avellino), Nikolaou (Bari).

Diffidati Sampdoria: –

