U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci e Foti: «La Samp è casa e famiglia, cambiamo la mentalità»

News

Gregucci e Foti: «La Samp è casa e famiglia, cambiamo la mentalità»

La conferenza di presentazione di mister Angelo Gregucci e dell’allenatore in seconda Salvatore Foti, introdotti dal CEO Football Jesper Fredberg e dal direttore sportivo Andrea Mancini.

altre news

Giudice Sportivo: Sampdoria e Frosinone senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Frosinone senza squalificati

21 Ottobre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

21 Ottobre 2025 Team
Primo allenamento per Gregucci e staff, martedì mattutino

Primo allenamento per Gregucci e staff, martedì mattutino

20 Ottobre 2025 Team