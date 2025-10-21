Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Prosegue sotto il sole al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con il Frosinone, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 9.a giornata della Serie BKT. Agli ordini di Angelo Gregucci e del suo staff tecnico, i blucerchiati si sono divisi tra attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. A disposizone anche Alessandro Bellemo; parzialmente in gruppo anche Alex Ferrari (gestione programmata) ed Estanislau Pedrola, prosegue invece il proprio iter di recupero Giorgio Altare; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Ancora assente Victor Narro, in permesso familiare. Domani, mercoledì, è in agenda una nuova seduta mattutina.