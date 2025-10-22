U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Frosinone affidata a Turrini di Firenze

News

La designazione arbitrale per Sampdoria-Frosinone, gara in programma sabato 25 ottobre (ore 15.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Turrini di Firenze.
Assistenti: Fontani di Siena e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Rutella di Enna.

