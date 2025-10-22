U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Frosinone

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Frosinone, 9.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-frosinone_match_program

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

22 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Frosinone affidata a Turrini di Firenze

22 Ottobre 2025 Team
Gregucci e Foti: «La Samp è casa e famiglia, cambiamo la mentalità»

21 Ottobre 2025 Team