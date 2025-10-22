Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

La Sampdoria prosegue al “Mugnaini” la preparazione in vista della sfida con il Frosinone, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Angelo Gregucci e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo principale, caratterizzata da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità. Parzialmente in gruppo Estanislau Pedrola e il neopapà Victor Narro; proseguono invece il proprio iter di recupero anche sul campo Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.