Meno due a Samp-Frosinone, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Frosinone, 9.a giornata della Serie BKT, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Dopo una fase di video-analisi prima e di attivazione poi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul campo principale del “Mugnaini” un lungo allenamento pomeridiano caratterizzato da possessi, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Gestione per Estanislau Pedrola; percorso di recupero per Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Riposo per Giorgio Altare, fermato dall’influenza. Domani, venerdì, è in agenda la seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.