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Giudice Sportivo: Samp e Südtirol al completo, Hadžikadunić in diffida

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Giudice Sportivo: Samp e Südtirol al completo, Hadžikadunić in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Artioli (Bari), Diakite (Juve Stabia), Hristov (Spezia), Papetti e Rover (Reggiana).

Diffidati Sampdoria: Begić, Conti, Hadžikadunić e Pafundi.

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