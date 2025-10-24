U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Reagiamo con lucidità, conta solo il nostro atteggiamento»

Le parole del tecnico blucerchiato Angelo Gregucci alla vigilia di Sampdoria-Frosinone, 9.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Meno due a Samp-Frosinone, venerdì rifinitura e conferenza

23 Ottobre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Frosinone

22 Ottobre 2025 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

22 Ottobre 2025 Team