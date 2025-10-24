Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Samp-Frosinone
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Frosinone, in programma domani, sabato, al “Ferraris” di Genova (ore 15.00) e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.