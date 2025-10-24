U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Samp-Frosinone

News

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Frosinone, in programma domani, sabato, al “Ferraris” di Genova (ore 15.00) e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.

