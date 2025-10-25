Coda risponde a Zilli, Samp e Frosinone si dividono la posta
Sampdoria 1
Frosinone 1
Reti: p.t. 39′ Zilli; s.t. 24′ Coda.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio (1′ s.t. Benedetti), Ferrari (38′ s.t. Hadžikadunić), Venuti (16′ s.t. Ricci); Depaoli (29′ p.t. Ioannou), Henderson, Abildgaard, Cherubini, Giordano; Barak (16′ s.t. Çuni), Coda.
A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Bellemo, Vulikic, Conti, Narro.
Allenatore: Gregucci.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono (21′ s.t. J. Oyono), Calvani, Gelli, Bracaglia (43′ s.t. Cittadini); Calò, Koutsoupias; Ghedjemis (32′ s.t. Vergani), Cichella, Kvernadze (43′ s.t. Corrado); Zilli (21′ s.t. Raimondo).
A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, , Hegelund, Dixon.
Allenatore: Alvini.
Arbitro: Turrini di Firenze.
Assistenti: Fontani di Siena e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Rutella di Enna.
Note: espulso al 28′ s.t. Gregucci per proteste; ammoniti al 22′ p.t. A. Oyono, al 13′ s.t. Gelli, al 40′ s.t. Vergani per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.283 (incasso 39.007 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.