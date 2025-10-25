U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Empoli-Samp

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviata la sfida con il Frosinone, la Sampdoria già nella mattinata di domani, domenica, si rimetterà all’opera per in iniziare a preparare la trasferta di Empoli, in programma martedì 28 ottobre al “Castellani” e valida quale 10.a giornata della Serie BKT 2025/26.

