U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Blucerchiati subito in campo in vista di Empoli-Sampdoria

News

Blucerchiati subito in campo in vista di Empoli-Sampdoria

Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco. Al “Mugnaini”, i calciatori maggiormente impiegati con il Frosinone hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; allenamento a a base di attivazione e partitelle a pressione per il resto dei blucerchiati disponibili, compreso Estanislau Pedrola. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Domani, lunedì, è in programma un allenamento pomeridiano.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Empoli-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Empoli-Samp

25 Ottobre 2025 Team
Ioannou: «Prendiamo il punto ma dobbiamo iniziare a vincere»

Ioannou: «Prendiamo il punto ma dobbiamo iniziare a vincere»

25 Ottobre 2025 Team
Gregucci: «Secondo tempo di anima e cuore, bravi i subentrati»

Gregucci: «Secondo tempo di anima e cuore, bravi i subentrati»

25 Ottobre 2025 Team