Blucerchiati subito in campo in vista di Empoli-Sampdoria

Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco. Al “Mugnaini”, i calciatori maggiormente impiegati con il Frosinone hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; allenamento a a base di attivazione e partitelle a pressione per il resto dei blucerchiati disponibili, compreso Estanislau Pedrola. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke. Domani, lunedì, è in programma un allenamento pomeridiano.