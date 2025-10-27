U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Empoli-Sampdoria affida a Piccinini di Forlì

La designazione arbitrale per Empoli-Sampdoria, gara in programma martedì 28 ottobre (ore 20.30) al “Castellani” di Empoli e valida quale 10.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio.
Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.
VAR: Nasca di Bari.
AVAR: Paganessi di Bergamo.

