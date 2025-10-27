U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: un turno a Gregucci, salterà Empoli-Samp

News

Giudice Sportivo: un turno a Gregucci, salterà Empoli-Samp

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 9.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Gregucci (allenatore Sampdoria), Palmiero (Avellino).

Diffidati Sampdoria: –

altre news

Arbitri: Empoli-Sampdoria affida a Piccinini di Forlì

Arbitri: Empoli-Sampdoria affida a Piccinini di Forlì

27 Ottobre 2025 Team
Blucerchiati subito in campo in vista di Empoli-Sampdoria

Blucerchiati subito in campo in vista di Empoli-Sampdoria

26 Ottobre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Empoli-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Empoli-Samp

25 Ottobre 2025 Team