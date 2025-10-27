U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Empoli-Sampdoria

News

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con l’Empoli, in programma domani, martedì, al “Castellani” di Empoli (ore 20.30) e valida quale 10.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pedrola.

