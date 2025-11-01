U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventidue i convocati di Gregucci per Samp-Mantova

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 22 blucerchiati convocati per la sfida con il Mantova, in programma domani, domenica, al “Ferraris” di Genova (ore 19.30) e valida quale 11.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Henderson, Malagrida, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.

