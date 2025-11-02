U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Lavorare di più e bava alla bocca, solo così se ne esce»

L’analisi del tecnico blucerchiato Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Mantova, 11.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Ripresa immediata al “Mugnaini” in vista di Venezia-Sampdoria

2 Novembre 2025 Team
Giordano: «Serve ancora più fame, a Venezia per dimostrarlo»

2 Novembre 2025 Team
Sampdoria sterile, al “Ferraris” passa anche il Mantova

2 Novembre 2025 Team