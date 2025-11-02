Sampdoria sterile, al “Ferraris” passa anche il Mantova
Sampdoria 0
Mantova 1
Rete: s.t. 42′ Ruocco.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Hadžikadunić (32′ s.t. Vulikic), Giordano; Cherubini, Henderson (8′ s.t. Benedetti), Ricci (32′ s.t. Bellemo), Barák, Ioannou (25′ s.t. Venuti); Çuni, Coda.
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coubiș, Ferrari, Conti, Narro, Malagrida.
Allenatore: Gregucci.
Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani (17′ s.t. Maggioni); Paoletti (34′ s.t. Falletti), Artioli (44′ s.t. Wieser), Trimboli; Galuppini (34′ s.t. Marras), Mancuso (17′ s.t. Mensah), Ruocco.
A disposizione: Andrenacci, Mullen, Wieser, Fiori, Fedel, Marras, Caprini, Pittino, Bonfanti.
Allenatore: Possanzini.
Arbitro: Mucera di Palermo.
Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo.
Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Note: ammoniti al 1′ p.t. Henderson, al 25′ s.t. Ioannou per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 1.929 (incasso 32.790 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.