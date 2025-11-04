Samp ancora in due gruppi, da mercoledì ritiro anticipato

Seconda seduta pomeridiana consecutiva per la Sampdoria e rosa divisa ancora in due gruppi. Sotto il sole del “Mugnaini” seduta di scarico prevalentemente atletica sul campo per i titolari della sfida con il Mantova; palestra, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto per il resto dei disponibili (compreso Lorenzo Malagrida uscito però anzitempo per un fastidio muscolare). Lavori ridotti programmati per Alex Ferrari, Víctor Narro e Simone Pafundi. Differenziati di recupero per Giorgio Altare, Fabio Depaoli ed Estanislau Pedrola. Terapie per Oliver Abildgaard e Nicola Ravaglia. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino, che precederà la partenza per la sede veneta del ritiro anticipato in vista della trasferta di sabato a Venezia (ore 19.30).