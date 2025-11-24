U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Vittoria della lucidità, così siamo squadra»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Juve Stabia, 13.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Un giorno di riposo, da mercoledì testa allo Spezia

24 Novembre 2025 Team
Bellemo: «Siamo un gruppo unito, tre punti che abbiamo meritato»

24 Novembre 2025 Team
Vittoria vitale: Coda dal dischetto piega la Juve Stabia

24 Novembre 2025 Team