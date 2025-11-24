U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Un giorno di riposo, da mercoledì testa allo Spezia

Archiviata la vittoria con la Juve Stabia, Angelo Gregucci ha concesso un giorno di stacco ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nella mattinata di mercoledì, quando si comincerà a preparare la trasferta della Spezia.

