Sono venticinque i convocati di Gregucci per Samp-Carrarese
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con la Carrarese, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 15.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.