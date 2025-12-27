La Samp ribalta la Reggiana: il 2025 si chiude con il sorriso
Per il report della sfida tra blucerchiati e granata, 18.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 2
Reggiana 1
Reti: p.t. 14′ Portanova, 26′ Conti; s.t. 44′ Barák.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadžikadunić, Abildgaard, Venuti (45′ p.t. Ferrari); Depaoli, Conti (35′ s.t. Ricci), Henderson, Cherubini (15′ s.t. Barák), Giordano (15′ s.t. Ioannou); Pafundi (35′ s.t. Çuni), Coda.
A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Bellemo, Vulikic, Narro, Benedetti.
Allenatore: Gregucci.
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Rover (12′ s.t. Marras), Charlys, Reinhart (34′ s.t. Mendicino), Bozzolan (34′ s.t. Libutti); Tavsan (26′ s.t. Lambourde), Portanova; Novakovich (34′ s.t. Gondo).
A disposizione: Seculin, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Sampirisi, Trippaldelli, Bonetti.
Allenatore: Sibiliano (Dionigi squalificato).
Arbitro: Collu di Cagliari.
Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Nasca di Bari.
AVAR: Mazzoleni di Bergamo.
Note: espulso al 51′ s.t. Gondo per proteste; ammoniti al 20′ p.t. Depaoli, al 24′ p.t. Reinhart, al 48′ p.t. Hadžikadunić, al 7′ s.t. Rover, al 31′ s.t. Lambourde per gioco scorretto; recupero 5′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 4.324 (incasso 78.949 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.