U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «I nuovi portano qualità ma ad Avellino serve umiltà»

News

Gregucci: «I nuovi portano qualità ma ad Avellino serve umiltà»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Avellino-Sampdoria, 19.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Opta Sports: il match program di Avellino-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Avellino-Sampdoria

8 Gennaio 2026 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

8 Gennaio 2026 Team
Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

Arbitri: Avellino-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

8 Gennaio 2026 Team