Gregucci: «A Catanzaro qualità e attenzione, limitiamo gli errori»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Catanzaro-Sampdoria, 21.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Catanzaro-Samp

24 Gennaio 2026 Team
Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

23 Gennaio 2026 Team
Opta Sports: il match program di Catanzaro-Sampdoria

23 Gennaio 2026 Team