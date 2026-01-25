U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Gara attenta e compatta, dobbiamo essere più incisivi»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Catanzaro-Sampdoria, 21.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Spezia

25 Gennaio 2026 Team
Martinelli: «Felice per l’opportunità, dispiace non aver vinto»

25 Gennaio 2026 Team
Reti bianche al “Ceravolo”, un punto per Samp e Catanzaro

25 Gennaio 2026 Team