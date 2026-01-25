Reti bianche al “Ceravolo”, un punto per Samp e Catanzaro
Per il report della sfida tra giallorossi e blucerchiati, 21.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Catanzaro 0
Sampdoria 0
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Frosinini (37′ s.t. Bashi); Favasuli, Rispoli (30′ s.t. Di Francesco), Petriccione, D’Alessandro (30′ s.t. Buglio); Cissé, Iemmello (21′ s.t. Liberali); Pittarello (21′ s.t. Pandolfi).
A disposizione: Marietta, Borrelli, Di Chiara, Nuamah, Pompetti, Alesi.
Allenatore: Aquilani.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti (1′ s.t. Vulikic); Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi (37′ s.t. Bellemo), Cherubini (24′ s.t. Begić); Coda (11′ s.t. Brunori).
A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Palma, Girelli, Ferrari, Casalino.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Sozza di Seregno.
Assistenti: Baccini di Conegliano Santarossa di Pordenone.
Quarto ufficiale: Totaro di Lecce.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Forneau di Roma 1.
Note: ammoniti al 32′ p.t. Cassandro, al 42′ p.t. Petriccione, al 17′ s.t. Henderson, al 20′ s.t. Frosinini, al 40′ s.t. Abildgaard per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 5.877 (rateo 75.562), paganti 2.413 (incasso 39.992 euro) terreno di gioco in discrete condizioni.