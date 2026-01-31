U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Sempre aggrappati alla gara, bravi staff e ragazzi»

News

Gregucci: «Sempre aggrappati alla gara, bravi staff e ragazzi»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Spezia, 22.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Modena-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Modena-Samp

31 Gennaio 2026 Team
Ricci esulta: «Un gol per il gruppo, tre punti fondamentali»

Ricci esulta: «Un gol per il gruppo, tre punti fondamentali»

31 Gennaio 2026 Team
Ricci fa esplodere il “Ferraris”: la Samp supera lo Spezia

Ricci fa esplodere il “Ferraris”: la Samp supera lo Spezia

31 Gennaio 2026 Team