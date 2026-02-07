Brunori e Begić a segno, la Samp batte il Modena al “Braglia”
Per il report della sfida tra gialloblù e blucerchiati, 23.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Modena 1
Sampdoria 2
Reti: s.t. 9′ Brunori, 30′ Gliozzi, 45′ Begić
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Massolin (34′ s.t. Sersanti), Gerli, Santoro (34′ s.t. Pyyhtia), Zampano (18′ s.t. Beyuku); Mendes (18′ s.t. Gliozzi), De Luca (18′ s.t. Ambrosino).
A disposizione: Laidani, Pezzolato, Dellavalle, Cotali, Cauz, Imputato, Defrel.
Allenatore: Sottil.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadžikadunić, Abildgaard, Viti (34′ s.t. Riccio); Di Pardo, Conti (22′ s.t. Barák), Ricci, Cicconi; Cherubini (14′ s.t. Begić), Pierini (34′ s.t. Pafundi); Brunori (14′ s.t. Soleri).
A disposizione: Ghidotti, Coucke, Coda, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Pezzuto di Lecce.
Assistenti: Belsanti di Bari e Pascarella di Nocera Inferiore.
Quarto ufficiale: Frasynyak di Gallarate.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Gariglio di Pinerolo.
Note: ammoniti al 13′ s.t. Zampano, al 19′ s.t. Conti per gioco scorretto, al 25′ s.t. Martinelli per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.