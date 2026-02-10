Festival del gol al “Ferraris”, 3-3 tra Samp e Palermo

Per il report della sfida tra blucerchiati e rosanero, 24.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria 3

Palermo 3

Reti: p.t. 47′ Abildgaard aut.; s.t. 5′ Begić, 9′ Pierini, 23′ Cherubini, 33′ Augello, 48′ Ceccaroni.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadžikadunić, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Conti (1′ s.t. Ricci), Henderson (30′ s.t. Barák), Cicconi; Begić (18′ s.t. Cherubini), Pierini (47′ s.t. Riccio); Brunori (18′ s.t. Soleri).

A disposizione: Ghidotti, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop.

Allenatore: Gregucci.

Palermo (3-4-2-1): Jaronen; Peda (17′ s.t. Ceccaroni), Bani, Magnani (21′ s.t. Le Douaron); Pierozzi, Gomes (1′ s.t. Segre), Ranocchia (38′ s.t. Gyasi), Augello; Palumbo, Johnsen (38′ s.t. Vasic); Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Preti di Mantova e Ceolin di Treviso.

Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Monaldi di Macerata.

Note: ammoniti al 1′ p.t. Bani, al 40′ p.t. Gomes, al 15′ s.t. Begić, al 26′ s.t. Ranocchia, al 32′ s.t. Le Douaron, 35′ s.t. Barák per gioco scorretto; al 38′ p.t. Inzaghi e Gregucci per proteste; al 24′ s.t. Cherubini per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), pack 2 gare biglietti 191 (rateo 2.545 euro), paganti 2.185 (incasso 37.808 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.