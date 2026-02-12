U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Italia Under 18: Diop convocato per il doppio test con l’Ucraina

News

Italia Under 18: Diop convocato per il doppio test con l’Ucraina

Momento d’oro per il classe 2009 Karim Diop. Fresco di firma sul primo contratto da professionista, il difensore della Primavera, già nel giro della prima squadra, è stato convocato dal tecnico federale Massimiliano Favo per prendere parte alla doppia amichevole che l’Italia Under 18 disputerà con l’Ucraina, in programma il 17 e il 19 febbraio presso il Riano Athletic Center di Riano, in provincia di Roma.

altre news

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Padova

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Padova

12 Febbraio 2026 Team
Ancora due gruppi al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

Ancora due gruppi al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

12 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Sampdoria-Padova affidata a Zufferli di Udine

Arbitri: Sampdoria-Padova affidata a Zufferli di Udine

12 Febbraio 2026 Team