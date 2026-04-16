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Sono venticinque i convocati di Lombardo per Sampdoria-Monza

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Sono venticinque i convocati di Lombardo per Sampdoria-Monza

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con il Monza, in programma domani, venerdì, al “Ferraris” di Genova (ore 20.30) e valida quale 35.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pierini, Soleri.

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