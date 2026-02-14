U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Tre punti fondamentali con orgoglio e tifo fantastico»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Sampdoria-Padova, 25.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Di Pardo esulta: «Vittoria che dà entusiasmo e continuità»

14 Febbraio 2026 Team
Rigore di Brunori: la Sampdoria supera il Padova al “Ferraris”

14 Febbraio 2026 Team
Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Padova

13 Febbraio 2026 Team