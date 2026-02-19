U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo

La designazione arbitrale per Mantova-Sampdoria, gara in programma sabato 21 febbraio (ore 15.00) al “Martelli” di Mantova e valida quale 26.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.
Assistenti: Cavallina di Parma e Zezza di Ostia Lido.
Quarto ufficiale: Migliori di Verona.
VAR: Baroni di Firenze.
AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

