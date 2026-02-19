Esercitazioni in chiave-Mantova, venerdì rifinitura e partenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida di Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 15.00). Dopo una prima fase dedicata allo sviluppo della forza in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazione finalizzata alla messa a punto di entrambe le fasi di gioco, partitella tattica, sprint e prove delle palle inattive. Assenti Karim Diop – impegnato con l’Italia Under 18 nel secondo test con l’Ucraina – e l’influenzato Dennis Hadžikadunić. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Matteo Palma. Terapie per Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in pullman verso la sede del ritiro pre-gara.