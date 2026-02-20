U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Siamo in evoluzione ma ci aspetta una battaglia»

News

Gregucci: «Siamo in evoluzione ma ci aspetta una battaglia»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Mantova-Sampdoria, 26.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Opta Sports: il match program di Mantova-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Mantova-Sampdoria

20 Febbraio 2026 Team
Esercitazioni in chiave-Mantova, venerdì rifinitura e partenza

Esercitazioni in chiave-Mantova, venerdì rifinitura e partenza

19 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo

Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo

19 Febbraio 2026 Team