U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Mantova-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Mantova-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Mantova-Sampdoria, 26.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_mantova-sampdoria_match_program

altre news

Esercitazioni in chiave-Mantova, venerdì rifinitura e partenza

Esercitazioni in chiave-Mantova, venerdì rifinitura e partenza

19 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo

Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo

19 Febbraio 2026 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

18 Febbraio 2026 Team