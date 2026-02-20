U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Mantova-Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Mantova, in programma domani, sabato, al “Martelli” (ore 15.00) e valida quale 26.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Soleri.

