Begic illude, Bragantini ribalta: Samp sconfitta a Mantova

Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 26.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Mantova 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 14′ Begić; s.t. 20′ e 33′ Bragantini

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Calixte Ligue (1′ s.t. Radaelli); Dembelé, Trimboli, Paoletti (1′ s.t. Buso), Tiago Goncalves (43′ s.t. Maggioni); Marras (15′ s.t. Bragantini), Kouda; Mancuso (43′ s.t. Mensah).

A disposizione: Vuković, Chrysopoulos, Wieser, Muci, Caprini, Benaissa, Zuccon.

Allenatore: Modesto.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Hadžikadunić (21′ s.t. Riccio), Abildgaard, Viti; Di Pardo (35′ s.t. Coda), Ricci, Henderson, Cicconi; Begić (21′ s.t. Barák), Cherubini (6′ s.t. Depaoli); Brunori (21′ s.t. Soleri).

A disposizione: Krastev, Coucke, Padundi, Giordano, Ferrari, Conti, Esposito.

Allenatore: Gregucci.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Cavallina di Parma e Zezza di Ostia Lido.

Quarto ufficiale: Migliori di Verona.

VAR: Baroni di Firenze.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti al 47′ p.t. Di Pardo per proteste; al 5′ s.t. Kouda, al 13′ s.t. Hadžikadunić per gioco scorretto, al 44′ s.t. Buso per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 5.559 (rateo 64.486 euro), spettatori 3.169 (incasso 41.202 euro); terreno di gioco in buone condizioni.