Gregucci: «Stop che fa male, sbagliata la gestione del secondo tempo»

News

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Mantova-Sampdoria, 26a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Cicconi: «Partita che lascia amarezza, ora testa alla prossima»

21 Febbraio 2026 Team
Begic illude, Bragantini ribalta: Samp sconfitta a Mantova

21 Febbraio 2026 Team
Sono ventitré i convocati di Gregucci per Mantova-Sampdoria

20 Febbraio 2026 Team