Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impiegati con il Mantova, allenamento completo a base di attivazione, possessi, partitelle su spazi ridotti per gli altri disponibili. Percorsi di recupero sul campo per Lorenzo Malanca e Matteo Palma. Terapie per Tjas Begic (pestone al piede sinistro subito durante la sfida del “Martelli”), Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Domani, lunedì, i blucerchiati si ritroveranno nel pomeriggio per iniziare a preparare la sfida con il Bari, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 21.00).